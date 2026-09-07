Crece exportación de carbón de la Empresa de Granos Ruta Invasora

Vertientes, 7 sept.- La Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora ubicada en el camagüeyano municipio de Vertientes crece en la exportación de carbón establecida con la Asociación Económica Internacional.

Yariel Cuellar Machín, representante de la estructura en la mencionada entidad, dijo que se mantienen a la expectativa en la ejecución de todas las acciones que les permita obtener el certifico que acredita como Empresa Exportadora e Importadora Provincial por los beneficios que traería.

Explicó que esperan convertirse en los próximos meses en los primeros con esta categoría y la condición los avala para comercializar todos los rublos exportables que existan en la tierra agramontina.

Cuellar Machín precisó que se proyectan por burlar el férreo bloqueo que los afecta y provoca atrasos en la salida de barcos y contenedores de los puertos para continuar la actividad que al cierre de agosto contabilizaba más de 1100 toneladas del producto exportadas.

Para la exportación de carbón hay normas que resultan nuevas para los cubanos pero se pueden significa que no se pueden cumplir y todos los días hay que pensar en algo diferente y andar en silencio con la exigencia del Partido Comunista de Cuba y el gobierno, agregó Yariel Cuellar Machín. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)