Premia la excelencia editorial en fiesta del libro en Cuba

Holguín, 7 sep.- La fiesta del libro y la lectura en Cuba acogió en la oriental provincia de Holguín la entrega de los Premios Puertas de Papel, Adelaida del Mármol y a la Mejor Edición de 2026.

Durante la Peña Entrada de emergencia, espacio de la casa editora Ediciones La Luz, el Instituto Cubano del Libro concedió el galardón Puertas de Papel a los títulos «El brillo de la superficie», Poesía completa de Delfín Prats, y «El libro discontinuo», de Lourdes González, obras reconocidas previamente en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

El estímulo Puertas de Papel distingue tanto el rigor técnico de la producción editorial como la calidad de la creación literaria.

En otro aparte, la obra «La imaginaria realidad de los números», del escritor Ricardo Abreu Blaya y publicada por Ediciones Holguín, recibió igual reconocimiento en un encuentro artístico de intercambio entre poetas, narradores y editores con el público.

En el apartado de creación inédita, el poeta Elías Daniel Rodríguez, natural de la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Adelaida del Mármol con el cuaderno «85 lunas de Borges».

El Premio a la Mejor Edición 2026 recayó en Ediciones Matanzas por el volumen Sigfredo Ariel, la vida en un trapecio, texto consagrado a la trayectoria y pensamiento del destacado autor.

La jornada de premiación reafirma el diálogo entre la producción del territorio holguinero y el quehacer literario del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)