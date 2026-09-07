Dialogan Cuba y Pakistán sobre vías para fortalecer nexos

Islamabad, 7 sep.- El embajador cubano Damián Cordero dialogó aquí recientemente con Murtaza Solangi, portavoz del presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, para abordar temas de interés mutuo y fortalecer las relaciones entre ambos países, informaron hoy fuentes diplomáticas.

En un encuentro en la embajada de La Habana en Islamabad, Cordero agradeció al alto funcionario paquistaní por su visita, según información enviada a Prensa Latina.

En gesto recíproco, Solangi manifestó que era un honor visitar la misión del país caribeño y destacó que el pueblo cubano fue el primero en llegar y el último en marcharse durante el terremoto de 2005.

La reunión, celebrada en un ambiente cordial y respetuoso, se centró en analizar temas de interés mutuo y vías para fomentar las relaciones bilaterales en todos los sectores, destaca el sitio Cubaminrex.

Durante el encuentro, Cordero informó al portavoz presidencial sobre la difícil situación que atraviesa Cuba, derivada de la intensificación del bloqueo multidimensional impuesto por el gobierno de Estados Unidos, sumado a un cerco energético y a amenazas militares.

Por su parte, el portavoz presidencial agradeció la información recibida y, en su calidad de analista político, obsequió al embajador cubano un libro de su autoría.

Al finalizar la visita, el vocero presidencial paquistaní recorrió la exposición fotográfica en la embajada con motivo del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Asimismo, observó las donaciones de material médico que galenos paquistaníes formados en Cuba organizan para enviar a la isla, gesto que elogió enormemente. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)