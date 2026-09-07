China aprueba la comercialización de su primer fármaco creado con ayuda de IA

China, 7 sep.- Un novedoso medicamento contra la covid-19 desarrollado con ayuda de inteligencia artificial obtuvo la aprobación condicional para su comercialización por parte de la Administración Nacional de Productos Médicos de China, informó este jueves Global Times.

El fármaco, llamado hidrocloruro de iscartrelvir y comercializado como Mprosevir, fue creado conjuntamente por la Universidad Westlake de Hangzhou, el Laboratorio Westlake y Westlake Pharmaceuticals. Está destinado al tratamiento de infecciones leves o moderadas en adultos causadas por el virus SARS-CoV-2.

Las autoridades lo clasificaron como un medicamento de clase 1, una categoría reservada a compuestos que no han sido comercializados previamente ni en China ni en el extranjero, y que además presentan una nueva estructura química, un mecanismo de acción original y un valor clínico claro.

Todo el proceso, desde la identificación del candidato hasta la finalización de los ensayos clínicos, tomó apenas tres años y medio. Además, se trata del primer fármaco innovador de molécula pequeña aprobado en el mundo a partir de la tecnología de bibliotecas de ADN codificado (DEL), una herramienta cuya base teórica fue propuesta hace 34 años.

Para su desarrollo, el equipo combinó desde el principio la IA con esa tecnología y examinó una biblioteca de 49.000 millones de compuestos. Esta herramienta tecnológica permitió reducir en pocos días más de 100 candidatos a solo nueve moléculas, seis de las cuales mostraron una actividad superior.

Tras evaluar su toxicidad y metabolismo, los investigadores eligieron la molécula WLU6937 como candidata principal y dedicaron dos años a perfeccionarla. Según el equipo, este caso demuestra que el desarrollo de medicamentos asistido por inteligencia artificial ya es una vía eficiente y viable. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)