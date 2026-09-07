Chispitas para crecer llega a Camagüey (+ Fotos)

Camagüey, 7 sep.- En los brazos de su mamá Antonhy recibirá, nuevamente, desde su consultorio del médico y la enfermera de la familia, micronutrientes en polvo que favorecerá su crecimiento, un suplemento que llegará de manera escalonada a los infantes de Camagüey de 6 a 23 meses de edad.

La Doctora Nurys Vázquez Rodríguez, especialista en higiene y epidemiología, explicó a Cadena Agramonte que “Chispitas para crecer”, nombre del complemento, ayuda a prevenir la anemia, estimula el aprendizaje y la inmunidad, en tanto beneficiará a 8085 niños junto a 2197 personas de la tercera edad institucionalizados en toda la provincia.

En esta oportunidad llegará a las 27 casas de abuelos del territorio agramontino y a los 15 hogares de ancianos con micronutrientes en polvo de formulación 15.

Detalló que responde a un donativo procedente de Grecia (anteriormente Japón y Francia) en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos con fondos de diferentes países y se distribuirá en la segunda quincena de septiembre mediante las áreas de salud.

Junto a la mamá de Antonhy, varias familias agradecen un gesto sensible que contribuye a la alimentación y nutrición del menor en tiempos difíciles y reduce la anemia por falta de hierro en este grupo etario.

La especialista insistió en el lavado de las manos antes de abrirse el sobrecito (dos cajitas en un ciclo durante sesenta días), una vez al día en una de las comidas, luego descansas 4 meses y repite el ciclo por sesenta días más.

La doctora acotó que en caso de presentar cuadro febril o anemia severa se suspende el suplemento que para los niños de entre seis y 11 meses, contiene cuatro micronutrientes: vitamina A y C, hierro y ácido fólico; y para los infantes de entre 12 y 23 meses, tienen igual contenido más zinc.

Estos componentes proporcionan una combinación equilibrada que contribuye al desarrollo saludable, el crecimiento adecuado y el fortalecimiento del sistema inmunológico en edades tempranas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)