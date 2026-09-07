Papa León XIV llama al diálogo, en conflicto entre Rusia y Ucrania

Vaticano, 7 sep.- El papa León XIV expresó su esperanza de que los esfuerzos para reanudar las negociaciones conduzcan a resultados concretos y abran espacio a la diplomacia en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante su intervención posterior al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice manifestó su preocupación por el impacto de los más recientes enfrentamientos entre ambos países.

El jefe de la iglesia católica reiteró su llamado a “poner fin a la violencia” y “detener la destrucción”, además de instar a las partes a abrir “los corazones al diálogo y a la paz”.

León XIV manifestó asimismo su deseo de que los esfuerzos emprendidos en los últimos días para reanudar las negociaciones “den frutos concretos” y permitan ampliar el espacio para la diplomacia.

Tal pronunciamiento se produjo en un contexto marcado por la continuidad de las hostilidades y por nuevos contactos orientados a buscar una salida negociada al conflicto.

El Papa extendió además su llamado a la paz internacional y pidió en su oración que “prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo”.

Las declaraciones constituyen una nueva apelación de León XIV a privilegiar la vía diplomática frente a la continuidad de las acciones militares entre Rusia y Ucrania.

En su intervención, el Pontífice también se refirió a la necesidad de afrontar los problemas y conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos, al comentar el Evangelio correspondiente a este domingo.

Para León XIV, la capacidad de ponerse de acuerdo constituye una vía para superar divisiones, escuchar al otro y avanzar hacia la unidad, principios que vinculó con la necesidad de construir relaciones basadas en la fraternidad. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)