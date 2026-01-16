Contribuyen a logros de la ciencia meteorólogos de Matanzas

Matanzas, Cuba. – La Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia de Matanzas aporta estudios de interés sobre los indicadores climáticos y sus variables a nivel territorial para la sostenibilidad agroalimentaria local.

Desde el 2022 esa red automatizó la información que captan las estaciones de Varadero, Jovellanos y Playa Girón, visualizándola cada DIEZ minutos a través del monitoreo de sus señales.

Junto al Parque Científico Tecnológico, la Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia de Matanzas aportan al Proyecto Varadero Ciudad Digital los datos captados en tiempo real que gestiona la plataforma digital GESTUR.

Esas instituciones ofrecen elementos a los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo para apoyar al Gobierno y la Defensa Civil en la toma oportuna de decisiones y contribuir a la resiliencia ante el Cambio Climático. (Tomado de Radio Reloj)