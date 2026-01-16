La canela: Una especia medicinal

Cinnamomum zeylanicum o Cinnamomum verum, es el nombre binomial del árbol de la canela, conocido como canelo. Se trata de un árbol de hoja perenne, de diez a quince metros de altura, procedente de Sri Lanka. De su corteza interna se produce la especia canela, que se obtiene pelando y frotando las ramas.

Existe otra variedad, que es Cinnamomum cassia, un árbol perennifolio nativo del sur de China y la región del este de Birmania. Como ambas especies son muy similares, esta otra canela también se emplea como condimento aromático o especia, pero igual se aprovechan de ella sus propiedades medicinales. La diferencia entre ambas radica, principalmente, en su contenido en cumarina, una sustancia que tiene efectos tóxicos para el hígado. Cinnamomum cassia contiene hasta veinte miligramos de cumarina, mientras que las cantidades de dicho principio activo en Cinnamomum zeylanicum son casi imperceptibles.

​Esta última, la “canela verdadera” o “canela de Ceylán”, es cultivada no solo en Sri Lanka, sino también en la India y en otras zonas del mundo, incluyendo todo el sur de Asia. Los mejores árboles crecen en climas lluviosos, en suelos de textura arenosa, profundos, con alto contenido de materia orgánica y excelente drenaje.

El uso de la canela con fines medicinales data de miles de años. Tanto el Ayurveda de la India como la Medicina Tradicional China han empleado estas dos especies a lo largo de la historia. Además, se plantea que los egipcios utilizaban la canela en el proceso de embalsamamiento y los hebreos, griegos y romanos hacían uso de ella para tratar la indigestión. En casi todas estas culturas se aprovechaba también, por supuesto, como especia y en perfumería.

Ya en tiempos más recientes, al menos desde el siglo XIX, se ha venido utilizando la canela en el tratamiento del dolor de estómago, las náuseas, los vómitos, la diarrea y los cólicos. Varios textos modernos aconsejan su uso, específicamente de la especie Cinnamomum zeylanicum o Cinnamomum verum, en el manejo de problemas digestivos. Ejemplo de ello es la tercera edición de la Farmacopea Vegetal Caribeña, que respalda su utilización en caso de diarreas o vómitos. Con este fin se recomienda preparar una decocción utilizando una cucharadita y media de canela molida en medio litro de agua. Esta mezcla se deja hervir por diez minutos en recipiente tapado y luego se refresca, se filtra y se toma una taza, equivalente a 250 mililitros, dos veces al día o después de cada episodio diarreico.

Por otro lado, el Formulario de fitoterápicos de la Farmacopea Brasileña, plantea su uso como aperitivo, antidispéptico, antiespasmódico y carminativo. Por ello tiene aplicación en diferentes padecimientos digestivos, sobre todo para mejorar la digestión, aliviar los cólicos y facilitar la expulsión de gases. De acuerdo con este otro texto se emplea media cucharadita de canela molida para ciento cincuenta mililitros de agua y con esto se elabora una infusión. Si se va a consumir como aperitivo, se toma media hora antes de las comidas y en los otros casos después de haber comido.

Además de estas recomendaciones, la canela se ha empleado en la elaboración de pastas dentales, enjuagues bucales y otros productos para la higiene bucal, así como para el alivio de las inflamaciones de la garganta y la faringe. Existen algunas evidencias que respaldan su empleo en el control de las cifras de glicemia en pacientes diabéticos, pero al respecto no existe todavía un consenso.

Debe evitarse el consumo de la canela por pacientes afectados de úlcera gastroduodenal o gastritis, así como por personas con antecedentes de alergia a la planta. No se recomienda su uso durante el embarazo, porque es susceptible de provocar aborto. Tampoco debe ser consumida con fines medicinales por mujeres que lactan o por niños menores de 8 años. Se desaconseja su utilización durante más de tres días consecutivos.

La canela es una especie que por miles de años ha sido utilizada como especia y por sus propiedades medicinales. Estos usos son solo algunos de los que puede tener Cinnamomum zeylanicum o Cinnamomum verum, así como las limitaciones para su empleo. En el mundo moderno no ha sido olvidada, por el contrario, mantiene su valor culinario y el medicinal parece renovarse. De esta forma, aunque no se trata de una planta propia de nuestro país, siempre solemos tener en casa algo de canela en rama o molida para los postres. Por supuesto, también se puede recurrir a ella como ayuda para cuidad nuestra salud digestiva… ¡desde lo natural! (Tomado de Cubadebate)