Cubanas participarán en Final Four de Voleibol en Puerto Rico

La Habana.- CUBA estará presente en el Torneo de Norceca Final Four Femenino de Voleibol, clasificatorio a la Liga de Naciones de 2027, previsto del 5 al 7 de este mes en Puerto Rico, a donde viajará el equipo el próximo miércoles.

Osvaldo Idel Martínez, presidente de la federación cubana (FCV) indicó a JIT que el plantel lo forma una mezcla de establecidas y jóvenes, ya que no todas pudieron llegar a tiempo de sus ligas extranjeras al proceso de visado, entre ellas Diaris Pérez, Brenda Mía Ferrer, Dayana Martínez y Whitney James.

Por otro lado, la pasadora Gretel Moreno está lesionada en una mano; Claudia Tarín llegó a La Habana con varicelas y la segunda colocadora, Lisbeisis Hernández, disfruta su etapa de maternidad.

Integran la selección las atacadoras auxiliares Evilania Martínez, Aidachi Attilah, Alejndra Gómez, Ivy May Vila y Dezirett Madan.

Como opuestas Yalain De La Peña González y Greisy Finé, y en su función de centrales, la capitana Laura Suárez y Jessica Aguilera.

Las acomodadoras que viajarán son Sheyla Oliva, quien asistió a la Copa Panamericana 2025 de mayores y la jugadora sub-23, Daykelín Garraway, y en rol de líbero lo hará Yanisleidis Sánchez.

El director técnico, el brasileño Luizomar de Moura, se hará acompañar por los asistentes Jefferson Arosti (Brasil) y Norka Latamblet(Cuba).

Completan la delegación, que encabezará Lorenzo Martínez, tesorero de la FCV, la médico cubana Rosamary Ibarola, el fisioterapeuta Thiago Moreira y el preparador físico Joao Filipe de Paula.

La representación de la Mayor de las Antillas enfrentará el día 5 a México, el 6 a Puerto Rico y el 7 a Costa Rica.

“El conjunto ganador clasificará a la VNL del año que viene, pues Estados Unidos, Canadá y República Dominicana ya tienen sus respectivas plazas”, recordó.

Martínez señaló que de regreso, a este equipo se unirá el resto de la preselección nacional para comenzar la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Tras concluir el compromiso de esta cita multideportiva, el evento fundamental de Cuba en este año, las muchachas continuarán su acondicionamiento con vistas al campeonato clasificatorio mundial y olímpico con escenario en República Dominicana en la segunda quincena de agosto.

El federativo explicó que primero se discuten los cuatro boletos para la cita del orbe de 2027 y luego los clasificados protagonizarán una Final Four, cuyo elenco triunfador asegurará su espacio en Los Ángeles 2028. (Tomado de Jit)