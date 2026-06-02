Figuras del Ballet Nacional de Cuba se presentarán en festival en Panamá

La Habana, 2 jun.- El Ballet Nacional de Cuba estará representado en el Panamá Ballet Fest 2026, celebración internacional de la danza en honor a la memoria de la legendaria bailarina inglesa Margot Fonteyn.

Las funciones tendrán lugar del 4 al 7 de junio en el Teatro Aurea “Baby” Torrijos, en la Ciudad de las Artes, Ciudad de Panamá, informó el Departamento de Prensa del BNC.

La delegación cubana estará integrada por los primeros bailarines Viengsay Valdés –directora general de la compañía–, Ányelo Montero y Yankiel Vázquez, y otros destacados artistas como Alianed Moreno, Nadila Estrada y Alejandro Alderete.

El programa que presentarán los cubanos incluye el Adagio de la Rosa, de La bella durmiente del bosque, en versión de Alicia Alonso sobre la original de Marius Petipa; Love Fear Loss, de Ricardo Amarante, y tres pas de deux clásicos: Coppélia, Esmeralda y El corsario.

Este último será interpretado por Ángelo Montero y la bailarina panameña Ana Lorena Boyd. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)