Confirman en Cuba disminución del dengue y el chikungunya

La Habana, Cuba. – Durante tres semanas consecutivas se reporta en Cuba una caída de casos confirmados y sospechosos, tanto de dengue como de chikungunya.

Así lo informó la doctora Carilda Peña, vicetitular del Ministerio de Salud Pública en Cuba (MINSAP), en el encuentro del primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz Canel, con científicos y expertos, en temas de Salud

El doctor en ciencias Raúl Guinovart, experto en Matemáticas y director de Ciencias y Técnica de la Universidad de La Habana, confirmó que la tendencia se verifica en todas las regiones del país, especialmente en occidente y centro, mientras que en la zona oriental la caída de casos es menor, pero también se observa una disminución

A pesar de los resultados coincidieron en no bajar la percepción de riesgo de la población y en la necesidad de continuar con las medidas higiénico sanitarias planteadas. (Tomado de Radio Reloj)