Acto por aniversario 173 de natalicio de José Martí en escuela primaria santacruceña

Santa Cruz del Sur, 29 ene.- La mañana de este 28 de enero las más de cincuenta instituciones educativas de Santa Cruz del Sur se iluminaron de sonrisas y emociones por el hombre que amó a los niños y ansió la libertad de Cuba. Fue la escuela primaria José Martí la sede del acto municipal por el aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional, el que estuvo presidido por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la demarcación.

Muchos de los pequeños escolares presentes representaron con atractivos vestuarios a personajes del libro La Edad de Oro, dedicado por el Apóstol de la independencia cubana a los que saben querer, jornada que dio inicio con la colocación de una ofrenda floral por pioneros al busto del Héroe Nacional que permanece de cara al sol. También se hizo la entrega de la Distinción 28 de Enero a un grupo de pioneros José Martí destacados en el cumplimiento de los deberes estudiantiles y la Organización a la que pertenecen.

Alumnos del Instituto Politécnico de Economía Raúl Rodríguez Moreno recibieron el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Yailin Romero Armentero, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en suelo santacruceño, con motivo del aniversario 87 de la masiva organización, entregó reconocimientos a los máximos directivos de la Dirección de Salud Pública y Educación, a la Doctora Yasmín Almanza Quesada y a Silvia Torres Víctor, respectivamente.

Tras la presentación de momentos culturales Laura Luna Urrelis Bárzaga, jefa del colectivo pioneril de la institución educativa José Martí, destacó que los pioneros de estos predios continúan fieles al legado de los héroes y mártires y reafirman el incondicional apoyo a la Revolución Cubana y sus dirigentes por ser segura continuidad.