Conectado hospital pinareño al sistema Hospital Virtual Nacional

La Habana, Cuba. – El hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, el más grande e importante de Pinar del Río, ya se encuentra conectado al Hospital Virtual Nacional, un sistema de telemedicina que facilita el intercambio entre especialistas.

De acuerdo con información publicada en la página oficial de Facebook de la dirección general de Salud Pública, esta integración posibilita a profesionales de todas las ramas la participación en la discusión de casos clínicos, sin importar la distancia geográfica.

Asimismo, compartir criterios diagnósticos y definir tratamientos de manera conjunta, todo lo cual se traduce en nuevas oportunidades para la asistencia médica.

Señala la publicación que la conexión al Hospital Virtual Nacional también repercutirá en la rapidez y precisión en la toma de decisiones clínicas, la optimización de recursos y el acceso inmediato a la experiencia de médicos de diferentes especialidades. (Tomado de Radio Reloj)