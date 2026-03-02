En marcha instalación de 5 000 sistemas fotovoltaicos donados por China

La Unión Eléctrica (UNE) ejecuta el programa de instalación de 5 000 sistemas fotovoltaicos de 2 kW, donados por la República Popular China, con el objetivo de diversificar la matriz energética y garantizar servicios esenciales en medio de la actual crisis energética. De ellos, 2 671 se destinaron a centros vitales en todos los municipios del país, mientras que el resto se ubicará en viviendas aisladas, incluyendo aquellas que nunca han tenido acceso a la electricidad.

Elena Maidelín Ortiz Fernández, jefa del proyecto de instalación de estos sistemas, explicó a Granma que la distribución se realizó de manera colegiada con todos los organismos implicados a nivel nacional, provincial y municipal.

«Se tomó la decisión de destinar 2 671 sistemas para instalar en los centros vitales en todos los municipios», precisó. Entre las instituciones beneficiadas se incluyen hogares maternos, hogares de ancianos, casas de abuelos, policlínicos (cuerpos de guardia), funerarias, sucursales bancarias incluyendo las Cadecas, emisoras municipales de radio, transmisores de radio, instalaciones de comunicaciones de Etecsa y oficinas comerciales de la Unión Eléctrica.

Ortiz Fernández destacó que el objetivo no es la autosuficiencia total de estos centros, sino garantizar su supervivencia energética en momentos críticos.

«Instalar un sistema de 2 kW en un centro vital municipal es la herramienta perfecta para proteger lo esencial, lo que en realidad se necesita para lograr la autonomía de ese municipio», afirmó.

«No se busca con la instalación de estos sistemas de 2 kW la autosuficiencia de todo el consumo, sino la supervivencia energética de ese centro, que a la vez contribuye a la vitalidad del municipio y la provincia».

La jefa del proyecto subrayó que estos sistemas son aislados y no se conectan a la red eléctrica, lo que permite que los centros continúen operando incluso durante apagones. Esto permitirá actividades como la aplicación de vacunas, la atención a adultos mayores en hogares de ancianos y el funcionamiento de bancos, que hoy se ven afectados por los cortes de electricidad, ejemplificó.

Foto: Granma

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

La funcionaria explicó que se ha trabajado intensamente con las empresas eléctricas provinciales y los gobiernos locales para superar las limitaciones de combustible y transporte. «Se hizo una previa coordinación con todos los transportistas que nos pudiesen ayudar para transportar estos recursos y por tanto se hizo una planificación minuciosa para lograr lo que hoy alcanzamos, tener los recursos en todas las provincias para poder instalar estos sistemas», manifestó.

VIVIENDAS AISLADAS Y COMUNIDADES INTRINCADAS

El resto de los sistemas, 2 329, se instalarán en viviendas aisladas, las que disponen de grupos electrógenos –con abastecimiento para cuatro horas–, pero que no pueden operar por falta de combustible. «Es muy difícil disponer de este recurso tanto para entregar como para transportarlo a esas comunidades», significó.

Además, estos sistemas fotovoltaicos les permiten mayor autonomía porque podrán conectar más electrodomésticos y por un mayor tiempo en lugares de difícil acceso a los que el combustible no llega con regularidad.

También se beneficiarán viviendas que nunca han tenido electricidad, las llamadas «cero volts», precisó.

Destacó además el impacto social de esta medida: «Si usted le pone un sistema de 2 kW a estas personas allí que pueden tener refrigerador, ventilador, televisor, ya la vida les cambia totalmente y entonces, evitamos que esas personas emigren de sus localidades».

OTROS PROGRAMAS DE ENERGÍA RENOVABLE

Además de esta donación china, la UNE desarrolla otros proyectos de energías renovables. Ortiz Fernández mencionó el programa de estaciones de carga para niños electrodependientes, que cuenta con 126 equipos, «lo que simboliza garantía de vida para ellos», detalló.

Hasta la fecha, se han instalado 114 de estos sistemas, que incluyen paneles solares para la carga de estas baterías.

Asimismo, en la provincia de Holguín se ejecuta un proyecto de donación de Canadá para la instalación de 502 sistemas fotovoltaicos de 2 kW, dirigidos a viviendas aisladas de esa región. «Este proyecto contempla otras áreas, pero a nosotros como Unión Eléctrica la parte que nos toca es la instalación de estos sistemas y ya hemos instalado hasta la fecha el 60 %», informó.

RESILIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO

Ortiz Fernández enfatizó que estos programas no solo representan un ahorro, sino una opción de resiliencia energética, que garantiza que en los momentos más críticos de apagón que existen en estos momentos en nuestro país, estos servicios básicos que son indispensables para la comunidad presten el servicio. (Tomado de Granma)