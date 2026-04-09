Concluirá en La Habana seminario sobre Fidel Castro y la cultura

El investigador del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba intervendrá a las 09:30, hora local, en la sede del Instituto Juan Marinello, en esta capital, luego de que su ponencia fuera reprogramada respecto al horario inicial.

También durante la mañana, el encuentro abordará sobre la crisis de la izquierda, moderado por Alejandro Gumá, con ponencias de Fabio Fernández, Daniel Rafuls y Llanisca Lugo.

Posteriormente, el Panel Visiones de un legado histórico, coordinado por Víctor Oliva, reunirá a especialistas como Leonor Amaro, Dariana Hernández, Ashley Gerónim y Enrique Camacho, quienes expondrán sobre la educación social, la iconografía revolucionaria y la cultura política.

En horas de la tarde, el Panel Fidel y el proyecto internacionalista contará con la participación de Tanalis Padilla, Dino Amador Allende, Víctor Luis Benítez e Ileana María Echevarría, quienes analizarán las misiones médicas, la visión sobre Medio Oriente y la relación de la Revolución cubana con el Tercer Mundo.

El Seminario Internacional sobre los aportes del Comandante en Jefe Fidel Castro en el terreno cultural abrió con conferencias magistrales sobre sectarismos y cultura socialista, la conciencia de clase, la unidad de la izquierda y la importancia de la cultura económica en la hegemonía revolucionaria.

Mientras, la segunda sesión profundizó en la relación de Fidel con los intelectuales y las políticas culturales, destacando las controversias de los años 60, la influencia martiana y la imagen fotográfica del líder. (Tomado de Prensa Latina)