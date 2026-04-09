Francia en cruzada por incluir a Líbano en alto el fuego

Pese al cese de las hostilidades de dos semanas pactado por Washington y Teherán para negociar el fin de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel, este último atacó la víspera indiscriminadamente el territorio libanés con al menos 250 víctimas fatales y cerca de un millar de heridos en un lapso de apenas 10 minutos, cifras que aumentarán con seguridad.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó estos bombardeos en “los mayores términos posibles” y manifestó su solidaridad al jefe del Estado y al primer ministro libaneses, Joseph Aoun y Nawaf Salam, respectivamente.

También dialogó con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump, e Irán, Massoud Pezeshkian, con el propósito de que el Líbano forme parte del alto el fuego acordado para detener la guerra regional que estalló el 28 de febrero con la agresión al país persa.

Expresé a ambos que detener las hostilidades fue la mejor decisión posible y mi esperanza de que sea respetada por cada uno de los beligerantes en todas las áreas de confrontación, incluyendo al Líbano, escribió en X.

Macron abogó por una negociación que conduzca a garantizar la seguridad colectiva en el Medio Oriente.

Por su parte, la ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, afirmó este jueves que extender el alto al fuego al Líbano representa una necesidad absoluta.

En declaraciones a la cadena BFM TV, la titular lamentó la dramática jornada vivida ayer en el país de los Cedros, donde las bombas israelíes han dejado desde principios de marzo más de mil 700 muertos, miles de heridos y un millón 200 mil desplazados, además de una gran destrucción de la infraestructura civil.

Vautrin también confirmó la entrega a autoridades libanesas la semana pasada de 39 vehículos blindados para que cree un ejército que se “deshaga de Hezbolá”.

En la cadena RTL, la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, se refirió igualmente a la situación en el Líbano, prometiendo más ayuda humanitaria. (Tomado de Prensa Latina)