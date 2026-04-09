Efectúan acto por Día del Pescador en entidad de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 8 abr.- El acto por el Día del Pescador se efectuó este miércoles en la Empresa Pesquera Industrial (EPISUR) Algérico Lara Correa de Santa Cruz del Sur con la presencia de trabajadores y directivos de la entidad,acompañados por Yailin Romero Armentero, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el municipio.

Nelson Toledo Cabrera, director de EPISUR, al dirigirse a los presentes resaltó que el primer trimestre de 2026 resultó de mucha complejidad por la falta de combustible a causa del cerco yanqui, sin embargo pudo cumplirse lo previsto en la captura de la langosta al aportarse más de 30 toneladas.

También se logra positivos resultados productivos en la captura del cobo. Aprovechó el funcionario para resaltar los niveles de recuperación en el pepino de mar. Hay potencialidades, subrayó, para continuar con la exportación de la especie. Acotó se buscaron alternativas con la pesca comercial para la captura de las especies de escama.

Toledo Cabrera señaló que la entidad pesquera sureña saldrá adelante con alternativas viables con respaldo de nuevos actores económicos, pero lo más importante para conquistar mayores victorias es mantener la unidad en el colectivo obrero.

Luego fue llevado a cabo un encuentro con un grupo de jubilados que cumplieron diferentes tareas productivas en EPISUR. Durante la cita se evocaron anécdotas a través de historias de vida, demostración de la destacada actitud y voluntad de mujeres y hombres del sector pesquero-industrial en el sur agramontino.