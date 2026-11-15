Compromiso y rigor científico: Cuba expone en la COP 31 su primer Informe Bienal de Transparencia

Antalya, 15 nov.- Cuba presentó el pasado viernes su Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT) durante la cuarta sesión del grupo de trabajo sobre Consideración Multilateral Facilitadora del Progreso (FMCP), en el marco de la trigésimo primera cumbre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Antalya, Turquía.

En correspondencia con el Acuerdo de París los países comunican sus compromisos internacionales a través de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que actualizan cada cinco años. El seguimiento de esos compromisos, se reportan a la Convención cada dos años, en los llamados Informes Bienales de Transparencia, los cuales comenzaron a ser comunicados a partir de 2024. En cumplimiento de ello, Cuba reportó su Primer Informe Bienal de Transparencia a la Convención de Cambio Climático, en diciembre de ese año.

Como parte del proceso de reporte, el informe de país se somete a una revisión internacional en interacción con los expertos nacionales, el cual concluye en una presentación y análisis, en el marco en los Órganos de la Convención.

La delegación cubana estuvo encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, mientras que la presentación técnica del documento estuvo a cargo de Wenceslao Carrera Doral, experto y asesor que ha coordinado técnicamente los procesos de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los Informes Bienales de Actualización (BUR) y el primer IBT.

Carrera Doral presentó los principales resultados del inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI), correspondiente a la serie histórica 1990-2022. Entre los datos más relevantes, el especialista señaló que las emisiones totales brutas de GEI en Cuba disminuyeron un 20 por ciento en 2022 respecto a los niveles de 1990. Asimismo, destacó un incremento del 120 por ciento en la absorción de estos gases durante el mismo periodo, lo que se tradujo en una reducción del 56 por ciento de las emisiones netas del país.

El especialista también explicó que la disminución de las emisiones está determinada fundamentalmente por el sector energético, responsable del 65 por ciento del total nacional. Sin embargo, aclaró que esta reducción no responde mayoritariamente a las medidas de mitigación planificadas e implementadas, sino a una contracción del consumo energético asociada al complejo escenario económico y financiero del país, agravado por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones derivadas del bloqueo estadounidense.

En ese sentido, advirtió que una eventual recuperación económica podría incrementar las emisiones de GEI en los próximos años, lo que plantea nuevos desafíos para el cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales.

En declaraciones a Juventud Técnica, el ministro del CITMA explicó que el informe cubano aportó información sobre la marcha de las 5 medidas de mitigación contenidas en la NDC para el período 2021-2022, así como a las medidas de adaptación que se implementan en el país, en el marco de Tarea Vida.

“El informe constituye también una vía de describir las circunstancias nacionales y denunciar lo efectos del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y su negativo impacto en la implementación de la actividad climática en el país”, señaló el Dr. Armando Rodríguez Batista, quien también comentó que “en un momento en el que el país requiere de nuevos recursos financieros para el cumplimiento de su agenda de desarrollo, en correspondencia con los compromisos adquiridos en materia de cambio climático, contar y presentar un documento de este alcance, representa una oportunidad y fortaleza.

“El financiamiento climático, por ejemplo, el acceso a los fondos internacionales en materia ambiental y climática, así como a los mercados de carbono, requieren que se cuente con compromisos claros y que haya voluntad política y una gobernanza que permita que sean cumplidos. Igualmente, que existan mecanismos de monitoreo y seguimiento para la acción climática que seas robustos, que las instituciones nacionales y la ciencia, cuente con los recursos y capital humano necesario para poder avanzar coherentemente”.

El documento incluye, además, información sobre el apoyo financiero, tecnológico y de creación de capacidades recibido y requerido por Cuba, conforme a los artículos 9 al 11 del Acuerdo de París, así como un anexo relacionado con REDD+.

Este ejercicio permitió identificar áreas de mejora y necesidades de fortalecimiento de capacidades, particularmente en la exhaustividad de los inventarios, la disponibilidad de datos de actividad y el cumplimiento de las modalidades, procedimientos y directrices aplicables a los informes.

Al respecto, Wenceslao Carreras informó que algunas de estas recomendaciones ya se incorporan en la elaboración del Segundo Informe Bienal de Transparencia, cuya comunicación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático está prevista antes de finalizar 2026 y destacó la elevada carga de trabajo que asume el reducido equipo técnico nacional, encargado de atender simultáneamente la actualización de las NDC, la elaboración de los informes bienales y los procesos de revisión internacional.

Reafirmó, además, que Cuba concibe el fortalecimiento de la transparencia climática como un proceso de mejora continua, desarrollado progresivamente y en correspondencia con las capacidades nacionales y el apoyo internacional disponible.

Al ser interrogado sobre cómo el IBT compromete de cara a los próximos años, el titular del CTIMA reafirmó que la obligación de reportar cada dos años el cumplimiento de los compromisos, bajo el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París, constituye un ciclo permanente que el país debe cumplir.

“Los requerimientos y exigencias del marco de transparencia del Acuerdo de París son muy altos, por lo que en un solo ciclo es imposible su total cumplimiento. Es por ello, que se prevé que el país vaya avanzando en un plan de mejoras que debe previamente elaborar para ir acercándose a ese marco reforzado de transparencia, lo que se prevé en las llamadas flexibilidades previstas bajo el Acuerdo de París.

“La mayor parte de los señalamientos realizados al primer informe están siendo considerados en el segundo informe bienal de transparencia. Este mecanismo no solo es importante para reportar internacionalmente, sino que constituye un instrumento valioso para el seguimiento de las políticas nacionales en el marco de Tarea Vida”.

El ministro finalmente reconoció y agradeció al equipo técnico que trabajó en el IBT, especialmente a los expertos de Cubaenergía y de Meteorología. (Tomado de Juventud Técnica)