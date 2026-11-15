Contingente salvadoreño en Haití coexiste con otras fuerzas locales

Puerto Príncipe, 15 nov.- La presencia hoy en Haití de un contingente de soldados salvadoreños en busca de cuatro de sus hombres capturados aquí se suma a otras fuerzas, con las cuales tendrán que coordinar acciones, opinó un analista político.

El despliegue en el país de unos dos mil efectivos centroamericanos tras la captura del cuarteto de aerotécnicos los obliga a intercambiar con la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza de Supresión de Bandas (FSG), añadió Diego Da Rinel, citado por el diario Le Nouvelliste.

Las Fuerzas Armadas Salvadoreñas incorporaron un nuevo actor al panorama de seguridad del país caribeño, sumido en una crisis general por la situación de inseguridad a causa de las pandillas armadas, de acuerdo con el experto.

Da Rinel aseguró que los militares de la nación centroamericana equiparan en número, incluso, a los de la FSG, que dispone también ahora de alrededor de dos mil efectivos, aunque la ONU autorizó a esa fuerza un total de cinco mil 500.

Las autoridades luchan por recuperar el control de territorios controlados por los irregulares, y restablecer la circulación, y las actividades económicas y sociales, de cara a las próximas elecciones.

Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó que sus tropas tomaron el control del capitalino Estadio Nacional Sylvio Cator, donde establecieron una base de operaciones, y advirtió a las pandillas que abandonen la zona «o sufrirán las consecuencias”.

La autoridad gubernamental explicó que desde esa instalación las fuerzas especiales enviadas a Haití avanzarán más en el territorio controlado por las bandas criminales.

«Ahora tenemos la ventaja sobre el terreno», expresó Bukele y lanzó un ultimátum a las pandillas:

«Exijo con firmeza a todos los miembros de esas bandas que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva. Quienes decidan quedarse para combatir a nuestras fuerzas -advirtió- tendrán que sufrir las consecuencias».

El Estadio Nacional fue durante años el terreno donde la selección haitiana de fútbol disputaba sus partidos con otros conjuntos, pero la actual violencia de las pandillas impide que el equipo vuelva a jugar allí.

Representantes de la ONU aclararon que los nuevos efectivos salvadoreños llegados tras la captura de los aerotécnicos actúan al margen de las fuerzas que ya estaban dislocadas de forma oficial en Haití, autorizadas por el organismo mundial como parte de la FSG. (Tomado de Prensa Latina)