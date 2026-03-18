Comienza Festival Internacional de Títeres en Cuba

Dedicada al 70 aniversario del títere nacional de Cuba, Pelusín del Monte, la cita quedó inaugurada con la exposición Una isla llamada Armando, en homenaje a la obra del premio nacional de teatro Armando Morales.

El organizador del Festitaller, Rubén Darío Salazar, comentó que nunca estuvo contemplada su suspensión a pesar de la situación compleja del país como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

La cultura tiene la función un poco de hacer de bálsamo para los más pequeños de casa e incluso brindar un espacio de disfrute para la familia, enfatizó el también fundador y director general del Teatro de las Estaciones.

A modo de cierre de la primera jornada del Festitaller Internacional de Títeres, la Sala de Concierto José White de la urbe matancera servirá de escenario al concierto El Guateque de Pelusín, espectáculo en el que convergerán, entre otros, la compañía infantil Gabi y Sofi, Teatro de las Estaciones y cultores del Punto Cubano. (Tomado de Prensa Latina)