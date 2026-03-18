Israel mató a mil 221 palestinos en Cisjordania desde octubre de 2023

El Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem) señaló en un comunicado que 263 de ellos eran menores de edad.

Del total, 31 fueron asesinados por colonos judíos y el resto por los militares, precisó B’Tselem.

Según el texto, solo en los primeros dos meses y medio de 2026, Israel mató a 24 palestinos en la Ribera Occidental, 18 por fuego del Ejército y seis a manos de milicias de colonos.

“Bajo el régimen de apartheid israelí, las vidas palestinas siguen siendo tratadas como totalmente prescindibles”, denunció el grupo.

Casi 780 mil colonos viven en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, en una clara violación de las normas internacionales y a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Los datos de 2025 mostraron una notable aceleración de esos planes con la legalización o establecimiento de 41 nuevos asentamientos, junto con la aprobación para levantar 28 mil unidades habitacionales, alertó recientemente la agencia de noticias Shehab.

Como parte de su campaña, Israel arrestó a más de dos mil personas en el territorio desde principios de este año, reportó el Centro de Información Palestino.

En la actualidad, unos nueve mil 500 continúan encerrados en cárceles de ese país, sometidos a sistemáticas torturas y vejaciones, según las denuncias de varias ONG y organismos internacionales. (Tomado de Prensa Latina)