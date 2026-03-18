Venezuela histórica: primer lugar del VI Clásico Mundial de Beisbol

La Habana.- CON EXCELENTE pitcheo y ofensiva oportuna, Venezuela venció 3×2 a Estados Unidos para alzarse con el título del VI Clásico Mundial de Beisbol (CMB).

Con este cerrado triunfo, que desató el jolgorio de su hinchada, la tropa del mentor Omar López consigue el primer cetro en la historia del CMB, premio que apenas aparece en las vitrinas de selecciones como Japón (3), República Dominicana (1) y Estados Unidos (1).

En el LoanDepot Park, de Miami, la final fue un duelo de pleno dominio monticular, muy estratégico, con todos los lanzadores apoyados en la brutal velocidad de sus envíos. Los bates apenas sonaron y las carreras llegaron a cuenta gotas.

Venezuela abrió el pizarrón en el tercer inning por jit del experimentado capitán y receptor Salvador Pérez -un real talismán en esa nómina-, unido a un lanzamiento descontrolado del abridor Nolan McLean, y un elevado de sacrificio de Maikel García.

La escuadra vinotinto aumentó su ventaja (2-0) en el quinto episodio, cuando al primer envío de McLean, Wilyer Abreu sacó la pelota por encima de la cerca del jardín central.

Los norteños nada pudieron producir ante el abridor zurdo Eduardo Rodríguez, que tiró 4.1 sólidos actos a ritmo de un jit y cuatro ponches frente a una poderosa tanda de bateadores.

A Rodríguez le siguieron tres relevistas que tampoco permitieron libertades.

El equipo anfitrión logró sus dos anotaciones en el octavo inning, por jonrón del inicialista Bryce Harper con un corredor en circulación ante un envío de Andrés Machado, para rubricar el empate transitorio.

Ya en el noveno, el cuadro sudamericano decidió el juego frente al derrotado rescatista Garrett Whitlock, por biangular remolcador del cuarto bate Eugenio Suárez.

Del cierre se encargó el supersónico Daniel Palencia, quien sacó los últimos tres outs —dos de ellos por la vía del ponche— y se acreditó el salvamento. (Tomado de Jit)