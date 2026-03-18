Cinco cetros para Cuba en clasificatorio boxístico

La Habana.- LA CONQUISTA de cinco fajas selló el desempeño de Cuba en el clasificatorio para el torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Dueña de los 13 cupos intentados en la ciudad mexicana de Guadalajara, la formación de la Isla alzó todas sus coronas en el sector masculino y dejó buenas señales entre las damas.

Aunque el adiós les dejó par de capítulos inesperados, los hombres dieron muestras del trabajo concebido para borrar la insatisfacción generada por la obtención de solo dos cetros en la anterior cita centrocaribeña.

Las respuestas ajustadas a los pronósticos tuvieron entre sus protagonistas al monarca olímpico Erislandy Álvarez (65 kg), al subcampeón mundial de 2023 Saidel Horta y al doble bronceado a ese nivel Alejandro Claro (55 kg).

Se completaron con Yusnier Sorsano (70 kg) y Keylor García (80 kg), en jornada adversa para el también vicetitular universal de hace tres años Fernando Arzola (+90 kg) y el dos veces rey olímpico Julio César La Cruz (90 kg).

El primero bajó el ritmo tras el asalto inicial, y el astro La Cruz sufrió una herida que provocó la detención del pleito y fue atendida de inmediato por el cuerpo médico de la selección, que descartó consecuencias posteriores.

Entre las damas, Carysney García (54 kg) y Magda Massó (57 kg) quedaron exhibieron rango y quedaron en plata al ceder ante oponentes con mayor trayectoria, poseedora de lauros internacionales.

García fue víctima de la colombiana número dos del orbe y líder panamericana Yeni Arias, y su compañera cayó a manos de la venezolana Omailyn Alcalá, tercera a ambas instancias.

Bronce de Erlis Cobas (65 kg) y eliminaciones no privativas de boletos para Yailena Palomo (51 kg), Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg) el quehacer de las muchachas.

CUBA EN LA FINAL

55: Alejandro Claro (CUB) 5-0 a Miguel Mijangos (GUA)

60: Saidel Horta (CUB) N/P a Yulimar González (COL)

65: Erislandy Álvarez (CUB) 5-0 a Andy Javier Caballero (NCA)

70 kg: Yusnier Sorsano (CUB) 5-0 a Alexander Rangel (COL)

80 kg: Keylor García (CUB) 3-2 a Diego Pereyra (VEN)

90: Jhojan Caicedo (COL) RSC-2 Julio César La Cruz (CUB)

+90: Juan Patiño (COL) 4-1 a Fernando Arzola (CUB)

57: Omailyn Alcalá (VEN) RSC-2 a Magda Massó (CUB)

54: Yeni Arias (COL) 5-0 a Carysney García (CUB) (Tomado de Jit)