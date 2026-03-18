Semillas de moringa para purificar el agua

La Moringa oleifera es un árbol originario del sur del Himalaya, que hoy está presente en diferentes partes del mundo. Se dice que en América Latina se introdujo en 1920 y en Cuba se cultiva por todo el país. Según Roig, acá se conoce popularmente como moringa, paraíso francés, acacia, ben, palo jeringa, tilo francés o tilo americano.

Tradicionalmente se trata de una especie que tiene muchísimos usos medicinales y es por ello que en el mundo se le han dado nombres tales como “árbol de la vida”, “regalo de Dios para el hombre”, “el salvador de los pobres”, “árbol milagroso”, “árbol de la esperanza” y “el mejor amigo de la madre”.

A la moringa, fundamentalmente a sus hojas, se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antihipertensivas, diuréticas, antimicrobianas, antipiréticas, antidiabéticas, hipolipemiantes, antiulcerosas, antineoplásicas, cardio y hepatoprotectoras.

Las hojas de este maravilloso árbol contienen más de noventa nutrientes importantes, que tienen gran efecto sinérgico y biodisponibilidad. Estas son ricas en proteínas de alta calidad, con la presencia de todos los aminoácidos esenciales. Además, son fuentes de fibra vegetal, vitaminas, minerales y otras sustancias de gran interés como la zeatina, entre otros.

Ahora bien, las semillas de moringa tienen otras propiedades y un uso reconocido de estas es para la purificación del agua de consumo. Esto de resulta de gran utilidad pues, como bien todos sabemos, un elemento importante para la salud es el de la calidad del agua que ingerimos.

Existen muchas enfermedades que son transmitidas a través del agua, entre ellas el cólera, otras enfermedades diarreicas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomelitis.

Para la prevención de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, la cloración es un método conocido y bien aconsejable que permite eliminar microorganismos nocivos para la salud.

Sin embargo, las semillas de moringa también pueden ser de ayuda en este sentido, sobre todo en momentos de crisis o emergencia, ya que permiten de manera rápida y confiable reducir la turbidez, y suprimir hasta un noventa y un noventa y nueve porciento de las bacterias indicadoras, en un periodo corto de reposo del agua tratada. Se dice que esta alterativa natural reduce la vulnerabilidad de las personas, pudiéndose de esta forma garantizar desde casa el consumo de agua segura, a través del empleo de este recurso vegetal.

Un procedimiento propuesto para obtener un agua apta para consumo humano es tomar unas diez semillas de moringa, a las que se les retira la cáscara que las cubre y luego se trituran sobre una superficie limpia, hasta lograr una masa consistente. Esta cantidad de material vegetal se emplea para veinte litros de agua.

La masa de las semillas se mezcla y agita con un poco de agua, luego se vierte este contenido en el recipiente con el agua que se desea purificar, agitando y mezclando nuevamente, durante unos tres minutos para luego dejar reposar por el lapso de entre una hora y media a dos horas. Finalmente se filtra el agua con paño limpio, con el propósito de separar el agua purificada de la masa de las semillas.

Con este método, de acuerdo con estudios realizados que han comprobado su inocuidad, es posible obtener un agua que resulta apta para el consumo humano y animal. De esta forma, sobre todo en caso de desastres naturales u otras emergencias, recurrir a las semillas de moringa es una manera mediante la cual podemos garantizar el cuidado de nuestra salud… ¡desde lo natural! (Tomado de Cubadebate)