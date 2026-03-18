Todo listo en Baikanur para próximo lanzamiento espacial

En la nota de Roscosmos se precisa que el cohete portador Soyuz-2.1a con la nave de carga Progress MS-33 fue trasladado e instalado en posición vertical en la plataforma de lanzamiento, tras la finalización de los trabajos de restauración en el legendario cosmódromo de Baikanur.

El próximo lanzamiento será la primera vez que se utilice la plataforma desde su reciente restauración, destacó la agencia espacial.

El lanzamiento de la nave de carga rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) está programado para el 22 de marzo.

Previamente, los especialistas del Cosmódromo de Baikonur realizaron también las pruebas previas al vuelo de la nave espacial de transporte Progress MS-33, y consideraron que todo estaba listo para nuevos lanzamientos. (Tomado de Prensa Latina)