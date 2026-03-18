Todo listo en Baikanur para próximo lanzamiento espacial
Moscú, 17 mar.- El cohete Soyuz-2.1a, equipado con el sistema Progress MS-33, fue instalado en la plataforma de lanzamiento de Baikonur, como parte de los preparativos para un próximo lanzamiento, comunicó hoy la agencia espacial rusa, Roscosmos.
El próximo lanzamiento será la primera vez que se utilice la plataforma desde su reciente restauración, destacó la agencia espacial.
El lanzamiento de la nave de carga rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) está programado para el 22 de marzo.
Previamente, los especialistas del Cosmódromo de Baikonur realizaron también las pruebas previas al vuelo de la nave espacial de transporte Progress MS-33, y consideraron que todo estaba listo para nuevos lanzamientos. (Tomado de Prensa Latina)