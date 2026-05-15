Héroes ataviados de azul y verde olivo preservan conquistas sociales en Santa Cruz del Sur

Jóvenes y experimentados combatientes del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con el apoyo de las organizaciones de masas, mantienen vigilancia permanente contra delincuentes, corruptos y enemigos del sistema social cubano.

Los héroes ataviados de azul y verde olivo —mujeres y hombres honestos y valientes salidos del pueblo— cumplen a diario en Santa Cruz del Sur la misión de preservar el orden, la tranquilidad ciudadana y defender, más que nunca, las conquistas sociales en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Los jóvenes y experimentados combatientes del Ministerio del Interior (MININT) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) mantienen vigilancia permanente para no dar tregua a delincuentes, rateros oportunistas, corruptos ni a enemigos del sistema social cimentado en la Isla, bloqueado por el imperialismo yanqui.

Con el apoyo de la membresía de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación de Combatientes (AC), los militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), soldados y oficiales del MININT y las FAR han construido una trinchera inexpugnable.

Muchos son los momentos en que, con respaldo popular, se le ha cerrado el paso a las indisciplinas sociales, las ilegalidades y el consumo de drogas en Santa Cruz del Sur. También es importante resaltar la preparación en los Días Territoriales de la Defensa, con la asistencia de miembros del MININT, las FAR y el pueblo.

Por Raúl Reyes Rodríguez