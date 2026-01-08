China critica retirada de EEUU de organizaciones internacionales

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, señaló que la salida estadounidense de 35 organismos no pertenecientes a la ONU y de 31 agencias de la ONU contrarias a sus intereses no constituye novedad.

Mao afirmó que los organismos internacionales y multilaterales existen para proteger los intereses comunes de sus miembros y no los intereses particulares de un país.

La diplomática subrayó que durante más de 80 años el sistema internacional centrado en la ONU ha contribuido a la paz y estabilidad mundial, al desarrollo económico y social, y a garantizar la igualdad de derechos de todos los Estados.

Mao indicó que la situación actual demuestra que el funcionamiento efectivo del sistema multilateral es esencial para prevenir la prevalencia de la “ley del más fuerte” y evitar que la fuerza determine la justicia en el orden internacional.

La portavoz expresó que China continuará apoyando el multilateralismo y la función central de la ONU, y promoverá junto con la comunidad internacional un sistema de gobernanza global más justo y equilibrado.

Lo anterior se produce en un contexto de creciente debate sobre la crisis del orden internacional y el sistema multilateral, el papel de Estados Unidos en las instituciones globales y la necesidad de reformar el sistema de gobernanza, así como fortalecer la cooperación entre países grandes y pequeños. (Tomado de Prensa Latina)