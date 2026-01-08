Sesionan plenos extraordinarios del Partido en Pinar del Río y Artemisa

Pinar del Río, Cuba. – Bajo la conducción del primer secretario del Comité Central, Miguel Díaz-Canel y del secretario de Organización Roberto Morales Ojeda, se desarrollaron este miércoles los plenos extraordinarios del Partido en las provincias de Pinar del Río y Artemisa.

Con la premisa de que cada reto, adversidad y desafío solo será superado con la participación y entrega de todos los cubanos, en ambos encuentros se enfatizó en la importancia del quehacer de las organizaciones de base y de la militancia en los tiempos actuales donde el Partido sigue siendo guía y ejemplo a seguir.

Durante los plenos extraordinarios del Partido en Pinar del Río y Artemisa se realizó un análisis autocrítico de las deficiencias e insatisfacciones y se hicieron propuestas para solucionar las principales problemáticas en ambos territorios, cuando el país enfrenta un año cargado de desafíos en el orden interno y externo.

Con la celebración de las reuniones partidistas en esas regiones occidentales, se inició un ciclo de plenos extraordinarios del Partido que incluirá a todas las provincias. (Tomado de Radio Reloj)