Celebrarán cumpleaños 90 de María Elena Llana

La Habana, Cuba. – Al aniversario 90 del natalicio de la narradora, periodista y guionista de radio y televisión María Elena Llana, Premio Nacional de Literatura 2023, estará dedicado el espacio El elogio oportuno que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo el jueves 8 de enero, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero.

En el encuentro, que arriba en este año a su décimo aniversario, participarán la investigadora y ensayista Zaida Capote Cruz y el narrador y ensayista Jorge Ángel Hernández Pérez, quienes valorarán la obra de la escritora también reconocida con el Premio de la Crítica Literaria.

Los asistentes a El elogio oportuno podrán acceder al libro Casas del Vedado, de María Elena Llana que, en soporte digital, publica la Editorial Letras Cubanas, y escuchar las interpretaciones del joven guitarrista concertista Saúl Jábega.

Considerada una de las más representativas cultivadoras del cuento en Cuba –especialmente de tema fantástico—, María Elena Llana es autora, entre otros títulos, de La reja, Castillos de naipes, Ronda en el malecón, Apenas murmullos, Casi todo. Antología personal, En el limbo, Sueños, sustos y sorpresas y Cuentos de viejos. (Tomado de Radio Reloj)