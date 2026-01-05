Leñadores a la espera desde los entrenamientos

Las Tunas, Cuba. – Con la postemporada próxima a consumarse como la realidad de la 64 Serie Nacional de Béisbol, los Leñadores de Las Tunas retomaron los entrenamientos en el estadio Julio Antonio Mella, en aras de afrontar el principal objetivo de la campaña -pelear una vez más por el título- de acuerdo con las exigencias depositadas por la afición ante el equipo campeón en las dos últimas ediciones de los clásicos domésticos.

Luego de la pausa por el fin de año, los dirigidos por Abeysi Pantoja lidian con varios puntos por definir, mientras esperan por los posibles enfrentamientos con los Azucareros de Villa Clara, quienes fijan esperanzas en los números rumbo a la clasificación, pero obligados a exhibir un rendimiento al borde de la perfección en los nueve desafíos restantes.

El retorno a las prácticas de Jean Lucas y Roberto Súliban Baldoquín después de dejar atrás las lesiones, supone un “dolor de cabeza” para el alto mando tunero que ahora se debate en la inmediata incorporación de estas figuras a la alineación o apelar a aquellos que cumplieron con la tarea ante sus ausencias en gran parte del calendario.

Asimismo al staff de abridores le asedian las dudas respecto a los dos puestos del cierre, entiéndase tercer y cuarto lanzadores, dada la inestabilidad en las actuaciones conllevó a la rotación de varios nombres en dichas funciones, por ello el encargado del área de los serpentineros, Rodolfo Correa se debate entre Rubén Rodríguez y Alejandro Meneses, además de otras opciones; pero sin contar con una certeza absoluta y solo con la experiencia de ambos como respaldo. (Tomado de Radio Reloj)