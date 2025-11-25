martes, noviembre 25, 2025
Casa de las Américas de Cuba inaugura muestra de grabadores de Boston

La Habana, 25 nov.- Una treintena de obras de la Asociación Internacional Boston Printmakers, componen Conexiones, muestra colateral del Concurso Nacional Gráfica Expandida, en colaboración con la Casa de las Américas de La Habana.

Miembros de esa asociación decidieron donar a la Casa la colección de piezas que expusieron en 2022 en el Taller Experimental de Gráfica de La Habana, explicó la directora del departamento de Artes Plásticas de la institución cubana y curadora de la exhibición, Silvia Llanes.

En la actualidad las obras integran la colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría, con presencia de fotomontajes, impresión en relieve, linografías, litografías, calcografías, grabado con fotopolímero, xilografía a color, y otras técnicas.

Entre los 18 artistas invitados figuran Catherine Kernan, Karen Kunc, Peter Scott, Carolyn Muskat, Rosalyn Richards y Ky Ober, con piezas como Maravillas luminosas (2006), Viejos sitios (sin fecha), Constelaciones (2014), Protegido (s/f), Siguiendo los cambios (2017) o #Me atemorizas (2018).

La exhibición permanecerá en el segundo piso de Casa de las Américas, en la zona capitalina del Vedado, hasta el mes de enero de 2026.

Fundada en 1947, la Asociación Boston Printmakers es una alianza profesional de grabadores que organiza talleres, concursos y expocisiones con el objetivo de promover el desarrollo de esta disciplina y el intercambio entre sus practicantes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

