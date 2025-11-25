Venezuela califica de “ridícula patraña” nueva maniobra de EEUU para escalar hostilidad en el Caribe

Caracas, 25 nov.- Venezuela rechazó de manera categórica este lunes las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien reiteró la versión sobre el inexistente Cartel de los Soles y lo calificó de organización terrorista, una matriz que Washington incluye entre los argumentos para su despliegue militar en el Caribe y la escalada en su hostilidad contra el país sudamericano.

En un comunicado oficial, el Gobierno venezolano dijo que esa acusación es “una nueva y ridícula patraña” con la cual se busca construir un pretexto para legitimar una intervención ilegal bajo el clásico esquema estadounidense de cambio de régimen.

Caracas advirtió que Rubio reedita “una infame y vil mentira”, con una narrativa sobre una organización inexistente que ha sido utilizada en múltiples ocasiones para promover agresiones políticas, diplomáticas y militares contra Venezuela.

En el comunicado se lee que esta maniobra seguirá el mismo destino que las anteriores, el fracaso, como consecuencia de su falta de sustento y el rechazo generalizado que suscita en la región.

Es absurdo –subrayó el Gobierno venezolano– que un alto funcionario estadounidense invierta esfuerzos en atacar al país, obligando a Venezuela a responder “infamias y calumnias”.

Recalcó que, a pesar de los intentos de Washington, el pueblo venezolano permanece unido, cohesionado y en plena actividad nacional, especialmente en el marco de las festividades de fin de año.

Caracas instó a Washington a rectificar su “errática política de agresiones y amenazas”, recordando que estas acciones afectan no solo a Venezuela, sino también a los países del Caribe, y no aportan absolutamente nada a un verdadero combate contra el tráfico ilícito de drogas.

Este lunes entró en vigor la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), un nuevo paso del Gobierno de Trump en lo que ha presentado como una campaña para acabar con el “narcoterrorismo” en América Latina y su amenaza para EE.UU.

Hasta la fecha, el gran despliegue militar en el Caribe y el Pacífico solo ha generado decenas de muertos en ataques a una veintena de lanchas –sin que hasta ahora haya evidencia de que se dedicaban al narcotráfico, provocando dudas y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales– y mayor inestabilidad en la región latinoamericana y caribeña. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)