Presidente del Inder realiza visita de trabajo a China

La Habana.- UN ENCUENTRO con Gao Zhidan, director general de la Administración de Deportes y presidente del Comité Olímpico de China, marcó el comienzo de la visita de trabajo iniciada en ese país por el titular del Inder, Osvaldo Vento Montiller.

«Nos complace volver a saludarle, convencido de que estas jornadas permitirán afianzar los lazos resultantes de los consensos alcanzados entre nuestras naciones», dijo tras recordar la reciente estancia en la Isla del también presidente de la Federación Internacional de Wushu.

«Que el deporte se agigante como demostración de los nexos que durante 65 años han unido a ambos Partidos, Gobiernos y pueblos, compartiendo aprendizaje e identificando acciones concretas que enaltezcan los próximos 60 años de relaciones deportivas», añadió.

La delegación, también integrada por el presidente del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richards, el vicetitular del Inder Omar Venegas Echemendía y otros directivos de ese organismo, recorrió igualmente el Instituto Chino de Ciencias del Deporte, donde Vento agradeció la presencia de esa institución en la XI Convención Internacional de Actividad Física y Deporte Afide 2025.

«Nos satisface especialmente expresar que Cuba asigna total prioridad al objetivo de fortalecer el papel del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación», indicó, y destacó el papel del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en ese frente.

«Con su liderazgo, que aún nos acompaña, se impulsó la formación del potencial humano, la educación, la creación de capacidades científicas y tecnológicas, como parte de una mirada que también implicó al deporte, al que convirtió en derecho del pueblo», significó.

Llamó a continuar impulsando alianzas en ese sector, conscientes de que son muchos los ámbitos en los que puede trabajarse más y mejor, a partir de propósitos comunes.

La Universidad de Deportes de Pekín, la Empresa Li-Ning, la Asociación de Deportes Infantiles de la provincia de Zhejiang, el Centro Deportivo Olímpico de Hangzhou y la Universidad de Jianghan serán otros escenarios de los diálogos programados hasta el viernes. (Tomado de Jit)