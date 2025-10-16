Caracas y Miranda se suman a operación Independencia 200 en Venezuela (+Fotos)

“Vamos a activar toda la fuerza militar de defensa integral, popular y policial, activadas y unidas”, declaró.

Detalló que el despliegue de los efectivos irá desde Catia hasta Barlovento, desde Petare hasta la Pastora y desde Caricuao hasta los Valles del Tuy, pasando por los Altos Mirandinos, para “defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados, comunidades y a nuestro pueblo”.

El jefe de Estado reafirmó que se trata de “seguir ganando la paz”, y apuntó que quedaron activadas las unidades comunales milicianas, las cuales consideró muy importante completar, junto a todas las bases populares de defensa integral.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, encabezó la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en el estado de Miranda en compañía de las autoridades civiles y militares de la demarcación.

Cabelló manifestó desde el municipio Sucre que en la jornada chequearán las 27 tareas que ordenó el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el objetivo de seguir garantizando la paz y tranquilidad de todos los venezolanos.

Destacó que hoy todo el país funciona, las empresas operando, los servicios están activos y “no hoy paralización en ningún estado”, lo cual interpretó como la “resistencia activa prolongada que caracteriza a nuestro pueblo”.

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz expresó que la activación de las ODDI es para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y llamó a estar atentos en aquellos lugares que prestan servicios esenciales como el Metro, los hospitales y escuelas.

Como parte del ensayo el titular supervisó el Sistema VEN911 en Miranda, del que dijo se mantiene activo las 24 horas en la protección del pueblo y advirtió a la oposición de la extrema derecha que “los estamos vigilando”.

Al respecto, se refirió al sistema de cámaras instalado en 97 puntos estratégicos del mencionado estado que previenen de acciones contra la seguridad y tranquilidad del pueblo.

Con la activación de las ZODI y ODDI en Caracas y Miranda, como parte de la operación Independencia 200 que arrancó la semana pasada, suman 13 las regiones del país incorporadas a este ejercicio: La Guaira, Carabobo, Aragua, Zulia, Falcón, Anzoátegui, Monagas y Bolívar, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro. (Tomado de Prensa Latina)