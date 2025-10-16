Otro juego sin jit ni carreras en la 64 SNB

La Habana.- EL DERECHO Pavel Hernández tiró este martes juego de cero jit, cero carrera, en el triunfo de Leones de Industriales por nocaut de 12×0 en siete innings ante Cazadores de Artemisa, en la 64 Serie Nacional de Beisbol.

De visita en el Estadio 26 de Julio, el espigado diestro citadino apenas concedió un boleto y propinó siete ponches, para llegar a 53, afianzarse como líder en ese departamento y conseguir su cuarto triunfo. Este fue su segundo juego de no jit, no run, en la historia de las series nacionales.

Los azules capitalinos fabricaron racimo decisivo de nueve carreras en el primer episodio, apoyados fundamentalmente en el jonrón con bases llenas del antesalista Alfredo Hechavarría.

Con este éxito, Industriales igualó con los artemiseños en las plazas tercera y cuarta, apenas a medio juego del segundo puesto ocupado por Santiago de Cuba, que cedió 7×13 ante el monarca exponente Las Tunas.

Como visitantes en el parque Guillermón Moncada, los leñadores tuneros pegaron 13 jits, incluidos cuatro jonrones al aval de Luis Antonio Pérez, Henry Quintero y uno per cápita al récord de los hermanos Yosvani y Yordanis Alarcón.

Por las Avispas la sacaron fuera de los límites Francisco Martínez y Yordis Perera. Los discípulos del mentor Abeicy Pantoja rubricaron importante ramillete de cinco anotaciones en el inning de apertura.

Gallos de Sancti Spíritus dejó al campo 5×4 al líder Cocodrilos de Matanzas, con cuadrangular de Daniel Fernández ante un envío del relevista Yosney García, el lanzador de mejor promedio de carreras limpias en el torneo.

Por los Gallos también hubo vuelacercas de Lázaro Fernández. Victoria del rescatista Yankiel Mauris, que limitó el gasto ofensivo rival a par de imparables en 2.0 entradas, con cuatro abanicados.

En otros resultados, Cienfuegos continuó por la senda del triunfo, ahora 4×2 ante Mayabeque, Granma derrotó 8×4 a Guantánamo, e Isla de la Juventud 4×3 a Pinar del Río.

Además, Camagüey derrotó 10×2 a Holguín, pero le confiscaron el partido por utilizar un jugador impropio. Segunda ocasión en la temporada que le ocurre este percance a la escuadra del mentor debutante Vicyohandri Odelín.

Villa Clara-Ciego de Ávila suspendieron su compromiso a causa de la lluvia.

Tras estos resultados lidera Matanzas (22-9), seguido por Santiago de Cuba (19-10), Artemisa (18-10), Industriales (18-10), Holguín (19-11), Las Tunas (17-11), Sancti Spíritus (18-13) y Mayabeque (16-14).

A continuación se ubican Cienfuegos (14-13), Camagüey (15-16), Granma (13-14), Ciego de Ávila (10-16), Pinar del Río (10-18), Villa Clara (8-18), Guantánamo (7-23) e Isla de la Juventud (6-24). (Tomado de Jit)