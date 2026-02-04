Canciller Bruno Rodríguez sostuvo encuentro con presidente de Vietnam, Luong Cuong

Vietnam, 4 feb.- El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, de visita en Vietnam como enviado especial del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno cubano, fue recibido este martes por el presidente Luong Cuong.

En el intercambio se reafirmaron los lazos de solidaridad tradicional y los históricos vínculos entre Cuba y Vietnam.

"Sostuvimos un fructífero intercambio sobre el estado actual de las relaciones bilaterales y reconocimos los logros alcanzados en el último año", publicó el canciller cubano en su perfil en X.

Agregó que en el encuentro con el presidente vietnamita también fue abordada la situación actual internacional y en América Latina y el Caribe. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

