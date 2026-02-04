Alarma en Nueva York: La ONU ante un colapso financiero histórico

EE.UU, 4 feb.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) enfrenta una crisis financiera sin precedentes que amenaza con paralizar sus operaciones. António Guterres, secretario general del organismo, advirtió que los fondos podrían agotarse en julio si los Estados miembros no cumplen con sus contribuciones.

Según informaciones recientes, la deuda pendiente asciende a 2.200 millones de dólares, de los cuales el 95% corresponde a Estados Unidos. En una carta enviada a los 196 países miembros, Guterres instó a cumplir con sus pagos y a revisar profundamente las reglas financieras del organismo para evitar un colapso.

El retraso en los desembolsos podría obligar a cerrar la sede de Nueva York en agosto y suspender la Asamblea General programada para septiembre. Este escenario plantea un riesgo estructural que amenaza la estabilidad operativa de la ONU.

Las tensiones geopolíticas agravan la crisis. La Administración del presidente Donald Trump ha reducido la financiación a algunos organismos de la ONU y cuestiona su relevancia. Además, el Consejo de Seguridad permanece paralizado debido a disputas entre Estados Unidos, Rusia y China.

Guterres resaltó que la ONU enfrenta un ciclo kafkiano: debe reembolsar fondos no utilizados, aunque el dinero disponible no alcanza para cumplir con los presupuestos aprobados para 2026. La trayectoria actual se considera insostenible.

Más de 150 Estados miembros han cumplido con sus pagos, pero la acumulación de deudas es el doble que en 2024, lo que genera preocupación sobre la ejecución de programas humanitarios y de desarrollo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, finalizó su carta subrayando que el mundo se encuentra fraccionado por divisiones geopolíticas y recortes en ayuda internacional, llamando a una acción inmediata para evitar la paralización del organismo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

