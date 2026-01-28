Cambian sede del nacional absoluto de ajedrez

La Habana.- PARA propiciar su mejor desarrollo el Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez 2026 transcurrirá en la capital cubana, del 3 al 12 de febrero próximo.

El cambio fue confirmado por el comisionado nacional del juego ciencia, Carlos Rivero, quien además fijó como sede de la justa el hotel Girasol de la CTC Nacional, y ratificó el formato abierto con 24 jugadores enfrentados por el sistema Suizo.

Como parte de la información suministrada a la prensa, Rivero recordó que la lid entre mujeres sí mantendrá su celebración en la occidental de Pinar Río, del 6 al 18 del propio mes de febrero, con 25 preinscritas hasta el momento.

En el primero de esos eventos defenderá cetro el camagüeyano Jorge Roberto Elías, y entre las muchachas Yerisbel Miranda contará con el apoyo de su afición para intentar alargar su reinado un año más.

Otras figuras que sobresalen en el listado divulgado para los hombres son los capitalinos Dylan Berdayes –actual subcampeón– y Omar Almeida, los villaclareños Ermes Espinosa y Elier Miranda, el santiaguero Lelys Martínez y el tunero Michel Díaz.

Entre los ausentes llama la atención que no asistirá el camagüeyano Carlos Daniel Albornoz, quien desde septiembre pasado solicitó su baja de la preselección nacional.

Por las muchachas sobresale la presencia de la también pinareña Lisandra Ordaz, líder del ranking en la Isla y única cubana con graduación de MI sin distinción de sexo. Las santiagueras Yaniela Forgas y Maritza Arribas, la camagüeyana Ineymig Hernández y las villaclareñas Jinela de la Caridad Rodríguez, Amanda Muñiz y Roxángel Obregón igual aparecen entre las fuertes aspirantes al podio.

También se incluirá una jornada para la celebración de los torneos nacionales de Blitz, y como atractivo especial se mantiene que los ganadores de las medallas de oro en cada uno de los eventos de partidas clásicas tendrán puestos seguro en la cita olímpica de Samarkand, en Uzbekistán, del 15 al 28 de septiembre venidero.

Ese será uno de los eventos fundamentales del calendario internacional para el ajedrez en Cuba, pero igual vivirá otro momento importante durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El deporte de las 64 casillas aparecerá por segunda ocasión en el programa de la justa regional, y los cubanos ya aseguraron cupos el máximo de capacidad: dos hombres e igual cantidad de mujeres.

Dylan y Daniel Hidalgo se encargaron se asegurar sitios en el sector masculino y por el femenino fueron Roxángel e Ineymig las ganadoras de los cupos para una lid que tendrá acciones con partidas rápidas y de Blitz.

OTRAS BUENAS NOTICIAS PARA CUBA

En medio de las expectativas que siempre fomentan los campeonatos nacionales se conoció que Roberto Elías se convirtió en el más reciente Gran Maestro de la Isla.

Completó los requisitos para esa graduación en el reciente Open Internacional de ajedrez de Florianópolis, Brasil, y pronto exhibirá un título que le dejará como tercer agramontino con ese rango luego de Lexy Ortega y Carlos Daniel Albornoz.

Para Cuba, en general, es el jugador 49 nacido en la Isla que consigue tal rango internacional. (Tomado de Jit)