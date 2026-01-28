Fin de semana productivo protagonizado por los trabajadores camagüeyanos

Camagüey, 27 ene.- Este fue un fin de semana diferente. Cientos de trabajadores en distintos territorios y en varios colectivos laborales dejaron a un lado sus horas de descanso para participar en una jornada de trabajo voluntario en homenaje al aniversario 87 de fundada la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Según explicó Kelvin Culley Pérez, miembro del secretariado provincial de la CTC agramontina, durante todo el mes de enero se han desarrollado diferentes acciones por el cumpleaños de la organización proletaria, así como jornadas de acciones productivas para impulsar la siembra de alimentos.

Pero este fin de semana, se hizo un poco más. Hacia hospitales como el del municipio de Florida, el Manuel Piti Fajardo, se fueron algunos trabajadores a contribuir con la limpieza de sus salas y áreas.

En Esmeralda la movilización fue en el organopónico, para quitar la mala yerba de sus canteros y garantizar el éxito de sus siembras.

En tanto en Nuevitas, en la Central Termoeléctrica 10 de Octubre, sus obreros con el personal de mantenimiento y la ayuda de los de la ECOI 8 y de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas se enfocaron en resolver lo necesario para la puesta en marcha, lo más pronto posible, del bloque No.6.

La jornada contribuyó, como añadiera Culley Pérez, a rendir homenaje a la historia de la organización obrera, la producción de alimentos de ciclo corto, a la limpieza de los colectivos y “a confirmar la disposición de los camagüeyanos de trabajar por un futuro próspero”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)