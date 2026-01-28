Instituto Cubano del Libro y la Editorial Letras Cubanas anuncian los premios Guillén y Carpentier 2025

La Habana, 27 ene.- El Instituto Cubano del Libro y la editorial Letras Cubanas anunció este lunes los escritores galardonados en las últimas convocatorias de los premios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, tras las deliberaciones de sus respectivos jurados, integrados por destacadas figuras de la literatura cubana.

El Premio Nicolás Guillén de Poesía fue otorgado de manera unánime a Edurman Mariño Cuenca por su obra “Objeto social”, presentada bajo el seudónimo Leopold Bloom. El jurado, presidido por Alex Pausides Aguilar e integrado por Lourdes González Herrero y Aristides Vega Chapú, destacó la singularidad de su escritura, su alta tensión expresiva y su limpia factura estilística.

En el género de cuento, el Premio Alejo Carpentier recayó en Alberto Marrero Fernández por su libro “Cerámica de invierno”, inscrito con el seudónimo Salvatore. El jurado, presidido por María Elena Llana y compuesto por Edelmis Anoceto y Aida Bahr, reconoció la esmerada factura literaria de la obra, así como el diseño de personajes y tramas profundamente humanos desde una perspectiva universal.

La novela “Atlas anatomofisiológico de un hombre vil”, firmada con el seudónimo El equilibrista, se alzó con el Premio Alejo Carpentier de Novela. Su autor, Geovannys Manso, fue elegido por un jurado presidido por Jorge Ángel Hernández e integrado por Susana Haugh y Emerio Medina, quienes valoraron la capacidad dramática de los conflictos familiares que sustentan la trama y el desarrollo de una historia cargada de tensiones.

Finalmente, el Premio Alejo Carpentier de Ensayo fue concedido a Enmanuel Tornés e Ileana Mendoza por su estudio “Relecturas de la historia en la novela cubana actual”, presentado bajo el seudónimo Adriano. El jurado, presidido por Virgilio López Lemus y conformado por Yamil Díaz Gómez y Omar Valiño Cedré, calificó la obra como un análisis integral y un aporte de peso sobre la ficción histórica insular, escrito con claridad de prosa y originalidad de ideas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)