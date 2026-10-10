Juicio por muerte de Maradona entró en fase decisiva

Buenos Aires, 10 oct.- El juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona se encuentra en su fase decisiva, luego que los fiscales pidieron penas carcelarias para los médicos imputados por irresponsabilidad temeraria e indiferente frente a sus signos vitales de riesgo.

El delito contemplado es el de homicidio simple con dolo eventual (y en algunos casos cargos por homicidio culposo) por el fallecimiento del ídolo popular de la selección argentina, quien murió el 25 de noviembre del 2020, el cual se dirime en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro donde la próxima audiencia será el martes venidero.

Tales delitos contemplan penas de ocho a 25 años según el código penal argentino.

El fiscal Patricio Ferrari pidió en la última sesión del jueves una pena de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 años para Nancy Forlini (médico coordinadora) y ocho para Agostina Cosachov (psiquiatra), al presentar la fiscalía sus alegatos finales en el juicio, y ahora le tocará a la defensa exponer sus alegatos.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el exfutbolista murió como consecuencia de una serie de omisiones y deficiencias en su atención médica y que su fallecimiento pudo haberse evitado.

Ferrari marcó diferencias con el resto de los imputados. “Distinta es la situación de Carlos Díaz (psicólogo), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros) y Ricardo Almirón (enfermero)”, dijo y explicó que con respecto a estos tres procesados no se acredita la indiferencia que se evalúa.

Para los mencionados el procurador pidió penas menores. En el caso de Díaz solicitó cinco años de prisión, mientras que para Perroni y Almirón fueron cuatro, con inhabilitación para ejercer durante el mismo período.

Aunque todos los encartados recibieron la misma imputación, durante el proceso quedaron expuestas diferencias respecto al nivel de participación que tuvo cada uno en el tratamiento de Maradona.

El juicio, el segundo sobre la misma causa luego quedar nulo el primero por el escándalo que desató la jueza Julieta Makintach, comenzó el pasado 14 de abril y permitió reconstruir los últimos 15 días de vida del ídolo argentino, además de analizar las decisiones tomadas por quienes participaron en su atención.

Los alegatos de las partes continuarán la próxima semana comenzando el martes 13 con las presentaciones de los abogados de los familiares del “Dies”. La etapa final del proceso continuará durante los días 20, 21 y 22 de octubre, cuando comenzarán las exposiciones de las defensas de los siete imputados. (Tomado de Prensa Latina)