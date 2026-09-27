Boxeadores cubanos cosechan triunfos en «La Ruta de la Seda»

La Habana, 27 sep.- La escuadra de boxeadores cubanos dirigidos por el profesor Eulises Pouyout cosechó nuevos triunfos en el prestigioso torneo «La Ruta de la Seda», en la ciudad de Xinjiang, China.

En la más reciente cartelera, el subcampeón mundial de Taskent 2023 Saidel Horta (60 kg) y Yusnier Sorsano (70 kg), plateado en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sumaron sus segundos triunfos en el certamen.

Asimismo, el peso gallo santiaguero Alejandro Claro (55 kg) se estrenó con triunfo en su nueva división, pero el superpesado Erick Daniel Castillo (+90 kg) cedió en su primer pleito internacional.

Para la siguiente jornada, los cubanos saldrán decididos a asegurar un puesto en el podio por intermedio de Nelson Williams (90 kg) y Jorge Cuéllar (80 kg), que hará su debut en combate directo por bronce.

Al torneo asisten más de 600 competidores de 27 países, entre ellos potencias del deporte como Kazajistán y Uzbekistán, así como los locales de China.

La lid forma parte de la preparación de la escuadra de la Mayor de las Antillas de cara al certamen clasificatorio panamericano del deporte, previsto para el próximo mes en México.

El reparto de plazas para la justa boxística de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 fue asignado al campeonato continental a disputarse del 17 al 25 de octubre en la ciudad mexicana de Puebla, donde serán cuatro los cupos en disputa en cada una de las siete divisiones para hombres y mujeres.

Posteriormente, la otra opción de acceder a los boletos panamericanos (tres por categoría) debe organizarse en el primer trimestre del año próximo, pero aún carece de fecha y sedes oficiales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

