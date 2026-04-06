lunes, abril 6, 2026
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Acompaña Díaz-Canel a jóvenes en jornada de trabajo voluntario por el 4 de Abril.

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, Cuba.-. Al amanecer de este domingo, horas después de celebrar en toda Cuba los aniversarios 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 65 de la Organización de Pioneros José Martí, en tierras artemiseñas se realizó una jornada de trabajo voluntario.

Destaca en su cuenta en la red social X la Presidencia de la República que  Junto a militantes del Partido y la UJC participaron el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel y el Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda.

 

En Bauta, Artemisa, como en todo el país, la jornada dominical contribuyó a impulsar la producción de alimentos y la construcción de parques solares fotovoltaicos.

Con una fiesta deportivo-recreativa, niños, adolescentes y jóvenes de la capital cubana celebraron en áreas de la Ciudad Deportiva los aniversarios de la Organización de Pioneros José Martí y la UJC. (Tomado de Radio Reloj)

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