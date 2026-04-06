Unidad revolucionaria del pueblo cubano, garantía de soberanía e independencia

Santa Cruz del Sur, 6 abr.- Es la Unidad revolucionaria del pueblo cubano el arma política ideológica esencial para mantener consolidada la libertad, la independencia y la soberanía.

Lo señalado no puede quedar en simple expresión. Lleva análisis a profundidad. Como expresara José Martí; “…trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras.”

Es importante estudiar permanentemente la historia, ir al por qué de los fracasos y las victorias. Eso no puede olvidarse, de lo contrario el enemigo imperialista aprovecha para dar el zarpazo. Repasar cada etapa permite sacar conclusiones.

El quehacer mancomunado de la membresía de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación de Combatientes, los núcleos del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) desempeñan vital labor en tiempos tan complejos de crisis económica y cerco petrolero.

Nunca faltarán los confundidos, los de pensamiento obtuso, anexionistas, y de miopes pupilas. Esos que piden a gritos desenfrenados le sea entregada Cuba a los gobernantes norteamericanos. Están verdaderamente desorientados en potrero de verdolaga. Nunca han leído el libro La Historia me Absolverá, escrito por Fidel Castro Ruz en una celda del Presidio Modelo de la Isla de Pinos, actual Isla de La Juventud.

Los males, referidos por el joven líder revolucionario en la obra impresa de manera clandestina, mantenían a los cubanos humildes sumidos en la más sangrienta explotación, olvido, miseria, insalubridad, analfabetismo, falta de atención médica, desalojos, prostitución, entre muchas más calamidades. Jamás los odiadores volverán a sembrar espinas y sufrimientos en la Mayor de las Antillas. La AKM moral está lista.