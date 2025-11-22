La impresionante imagen de un hombre en caída libre frente al Sol

EE.UU, 22 nov.- Un astrofotógrafo tomó una imagen increíble. El estadounidense Andrew McCarthy capturó el momento en el que un paracaidista se arroja desde una aeronave y se alinea exactamente con el sol en su caída.

Su compañero de aventura fue el YouTuber Gabriel Brown, quien siguió las indicaciones de McCarthy y se tiró cuando todos los elementos estaban alineados para la fotografía perfecta.

“Mi amigo Gabriel y yo nos reunimos para hacer paracaidismo, y se nos ocurrió la idea inmediatamente después, porque yo ya tenía algo de experiencia en capturar elementos transitando delante de la luna o del sol”, explicó McCarthy

La imagen requirió una planificación y precisión inmensas, incluyendo la coincidencia del ángulo del sol, la posición del paracaidista y la distancia del telescopio, todo al mismo tiempo.

“Pero ni siquiera estábamos seguros de si era posible”, agregó el astrofotógrafo.

“Tuvimos que hacer algunos cálculos para ver si el avión podía alcanzar una altitud mínima segura para que Gabriel pudiera saltar y aun así desplegar su paracaídas y aterrizar con seguridad”, dijo.