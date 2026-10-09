Banco Popular de Ahorro en Camagüey por un servicio más integral

Camagüey, 9 oct.- El Banco Popular de Ahorro (BPA) en la provincia orienta sus funciones hacia el fortalecimiento de la integralidad en sus prestaciones, acorde con las directivas trazadas en las nuevas regulaciones y transformaciones que se suscitan en el país.

Con más de 20 sucursales, 24 cajas de ahorro y 9 áreas de negocio, la institución trabaja desde junio, de conjunto con sus más de 600 trabajadores, en los 11 ejes temáticos derivados del grupo de 176 medidas destinadas al reimpulso de la economía.

Dentro de las novedades, precisó Vanessa Ania Planel, subdirectora de la institución, aparece la apertura de cuentas bancarias de divisas en el exterior para personas naturales, proceso implementado desde el pasado mes de junio.

Con las modificaciones aplicadas desde agosto, se persigue una mejor política de incentivos, entre ellas, la implementación del sistema de financiamiento al sector energético.

Otro sector beneficiado es el agropecuario, sobre todo para la producción agrícola, además de crearse la denominada Banca de Fomento.

Dentro de las facilidades que se están creando, aparece potenciar el apoyo de los nuevos actores económicos al pago de pensiones y jubilaciones, y el crecimiento de las caja extra, para la extracción de efectivo.

Se ha ido logrando una superior capacitación del personal propio, aseguró Raisel Hernández Guevara, del departamento jurídico, aunque ese propósito se extiende a los trabajadores no estatales, en aras de aclarar dudas y preocupaciones.

Participan igualmente en comisiones enfocadas en revisar “in situ” la nueva ley de la Tierra, y los precios de la carne y la leche.

Sobre la banca electrónica, la especialista Lidivet Sánchez Mugarra, aclaró que en estos momentos ese procedimiento beneficia a los negocios con un dos por ciento, inexistente anteriormente, y con un cuatro a quien utiliza las pasarelas de pago.

Trascendió que dentro de los pasos hacia la modernización de sus procesos, se creó una página web (www.bc.gob.cu/cobro-de-pensiones) como una alternativa adicional para el pago a jubilados, y que en el caso del territorio agramontino ya existen varios negocios asociados a este método. (Por: Gilberto Rodríguez Rivero/ Adelante)