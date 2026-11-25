Washington, 25 nov.- Unos 2.5 millones de inmigrantes que durante años pudieron trabajar y vivir en Estados Unidos enfrentan hoy un futuro incierto y la eventual deportación por las medidas del presidente Donald Trump en su segundo mandato.

Las estadísticas, del Instituto de Política Migratoria (MPI), reflejan el endurecimiento de esas políticas por la administración del mandatario republicano, quien pronosticó que llevaría a cabo las mayores deportaciones en la historia de Estados Unidos.

Según la evaluación del MPI, el actual gobierno eliminó o debilitó distintas protecciones que durante décadas permitieron a las autoridades considerar circunstancias humanitarias antes de iniciar procesos de expulsión.

Uno de los grupos más afectados es el de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), recordó el diario hispano La Opinión.

La administración Trump -señaló la publicación- canceló las designaciones correspondientes a 13 países, por lo que es elevado el número de personas que corren el riesgo de perder su autorización para permanecer y trabajar en Estados Unidos.

El impacto también alcanza a quienes llegaron mediante el programa de libertad condicional humanitaria para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), así como a migrantes que utilizaron el sistema de citas CBP One para solicitar su ingreso por la frontera.

De acuerdo con el MPI, hasta un millón 24 mil personas podrían haber perdido protecciones relacionadas con el TPS, mientras que otras 532 mil estarían vinculadas al programa CHNV.

Respecto al CBP One, la cifra que se maneja es hasta 937 mil citas, pero ello no significa necesariamente que todas las personas hayan recibido autorización de entrada al territorio nacional.

El periódico añadió que el endurecimiento migratorio no se limita a aquellos extranjeros que recibieron permisos humanitarios, pues también afecta a encontraron protección mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes migratorias. (Tomado de Prensa Latina)