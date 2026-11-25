Naciones Unidas, 25 nov.- La tecnología puede apoyar el diálogo y la mediación, pero no sustituir las relaciones humanas y la confianza de las que dependen la paz y la resolución de conflictos, advirtió este martes el secretario general de la ONU, António Guterres.

Al intervenir en un debate abierto del Consejo de Seguridad, Guterres reconoció los aportes de sistemas como la Inteligencia Artificial (IA) en las acciones para anticipar la inseguridad alimentaria y el desplazamiento causado por desastres o el cambio climático, detectar y desactivar minas terrestres, y operar sistemas no tripulados para evacuar a personas heridas de zonas peligrosas, entre otras.

No obstante, recordó que la falta de regulación puede traer consigo graves peligros.

Las guerras actuales son usadas como campos de pruebas para la selección de objetivos mediante la IA y esa tecnología está impulsando una mayor autonomía en todas las funciones militares.

Desde la recopilación de inteligencia hasta la selección de objetivos, se informa que los algoritmos influyen cada vez más en decisiones de vida o muerte. Estas capacidades están al alcance de Estados y de grupos armados. Además, dichos sistemas pueden aumentar los riesgos en el ciberespacio, el espacio ultraterrestre y las ciencias biológicas, señaló.

Por otra parte, la posible integración de la IA con los sistemas de mando, control y comunicación nucleares es una receta para la catástrofe. Mientras existan armas de ese tipo, la decisión de usarlas debe recaer exclusivamente en seres humanos, aseveró.

Asimismo, indicó que esa herramienta no debe convertirse en una excusa para eludir la responsabilidad.

Cuando mueren civiles o se violan los derechos humanos, la respuesta jamás debe ser «el algoritmo lo hizo», sentenció.

Las empresas tecnológicas deben afrontar los riesgos legales que podrían enfrentar si sus servicios contribuyen a violaciones del derecho internacional. Ningún país debería diseñar, desarrollar, desplegar ni utilizar aplicaciones militares de IA en conflictos armados que violen las leyes. Las máquinas que seleccionan objetivos y quitan vidas sin control humano son moralmente repugnantes y políticamente inaceptables, añadió.

Guterrres reiteró su llamado a iniciar de manera urgente negociaciones para crear un instrumento jurídicamente vinculante sobre sistemas de armas autónomas letales.

Además, alertó que un mensaje de voz o un video manipulados pueden descarrilar un proceso de paz o incitar a la violencia.

Necesitamos medidas de fomento de la confianza, incluidos canales de comunicación directos para evitar errores de cálculo y una escalada que derive en una crisis.

Además, la concentración de poder en manos de un puñado de países y empresas debería preocuparnos a todos pues condiciona los procesos políticos y alimenta la creciente comercialización de la guerra, dijo. (Tomado de Prensa Latina)