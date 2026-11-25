La Habana, 25 nov.- El compromiso de defender la soberanía y los valores culturales de Cuba se expuso en la Declaración final del 7º Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Italia, que reunió en la ciudad de Jesi, región Las Marcas, a representantes de 19 organizaciones, informaron a la Agencia Cubana de Noticias participantes en el evento.

Bajo el lema “Quien la defiende, la quiere más”, el documento declara que los profundos sentimientos de amor hacia la patria que los vio nacer constituyen la expresión de la voluntad de cada uno de ellos por mantener los nexos históricos, familiares y espirituales con la nación.

La soprano cubana y directora de coros Ileana Jiménez Calá, directora artística del Centro Studi Italia-Cuba en Turín y portavoz del Comité Marianas Cubanas Contemporáneas, califica de muy emotiva la reunión, efectuada del 20 al 22 de noviembre.

“Este año celebramos 50 años de la fundación del Ministerio de Cultura de Cuba, y lo celebramos lejos de la Patria, pero con la Patria dentro”, destacó la cubana residente en Italia en palabras exclusivas a ACN.

Mencionó que hablaron del impacto del bloqueo en la cultura, de lo difícil que es crear, enseñar, cantar, cuando faltan recursos materiales y cuando se cierran puertas. “Pero también señalamos lo que no nos han podido quitar: nuestra identidad, nuestra música, nuestra manera de ser cubanos”, añadió.

Ella relató que hizo dos intervenciones hablando sobre patriotismo y política cultural pues es importante no perder la historia y es sumamente obligatorio en estos eventos.

Resaltó que en el debate se evocó la figura legendaria del Comandante en Jefe Fidel Castro en el centenario de su natalicio y a pocos días de recordar su fallecimiento (25 noviembre 2016).

Y se dejó plasmado el papel de la unidad de todas las fuerzas políticas, como condición indispensable para fortalecer la capacidad de acción en la lucha movilizativa.

Por ello, se acordó crear una Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia, como espacio de articulación, concertación y coordinación para desatar iniciativas y desarrollar acciones conjuntas en defensa de Cuba.

Los participantes ratificaron la disposición de trabajar por la paz, el entendimiento entre los pueblos y el respeto al derecho internacional, defendiendo el principio de que Cuba tiene derecho a decidir soberanamente su futuro, sin amenazas, bloqueos o condicionamientos.

La jornada incluyó muestras expositivas de proyectos solidarios, iniciativas de cooperación y experiencias de asociaciones de cubanos en distintas ciudades italianas, con énfasis en el envío de medicamentos, insumos sanitarios y otros recursos para hospitales e instituciones sociales.

Se inauguró la exposición “Fidel: Historia de un líder – El hombre que desafió al siglo”, en el Palacio Bisaccioni, que acoge la Fundación Cassa di Risparmio de Jesi, convertida este fin de semana en sede del VII Encuentro de Cubanos Residentes en Italia. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)