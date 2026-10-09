Australia impondrá pruebas obligatorias de seguridad a empresas de IA

Canberra, 9 oct. – El gobierno australiano anunció este jueves que impondrá a las empresas de inteligencia artificial la obligación de demostrar pruebas de seguridad continuas para prevenir daños, en un marco regulatorio inspirado en normas bancarias y de aviación.

De acuerdo con el viceministro de Ciencia y Tecnología, Andrew Charlton, la supervisión se centrará en la responsabilidad de las compañías, más que en normas prescriptivas.

El funcionario advirtió sobre la gravedad de los riesgos de la IA avanzada, pues son difíciles de revertir y a menudo invisibles.

Las normas nacionales buscarán reemplazar códigos voluntarios insuficientes y evitar que la competencia multimillonaria deje sin control los peligros de esta tecnología.

El objetivo es garantizar que las empresas cumplan con las expectativas de seguridad de los usuarios, afirmó.

Las nuevas normas en Australia, previstas para entrar en vigor a finales de año, buscan garantizar que las empresas realicen evaluaciones continuas de sus sistemas de seguridad, ante la falta de incentivos para cumplir con códigos voluntarios en un sector marcado por la competencia acelerada y multimillonaria. (Tomado de Prensa Latina)